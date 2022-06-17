Yasmin Erbil sezonu derin göğüs dekolteli bikinisiyle açtı! Alev emojisi yağdı…

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, deniz sezonunu açtı. Babası ve annesinin izinden giderek oyuncu olan Erbil, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.