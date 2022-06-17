Yasmin Erbil sezonu derin göğüs dekolteli bikinisiyle açtı! Alev emojisi yağdı…

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, deniz sezonunu açtı. Babası ve annesinin izinden giderek oyuncu olan Erbil, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Erbil, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Erbil, paylaşımına “Her zaman gülümseyin” notunu ekledi.
Ünlü ismin yorumları sınırlandırdığı paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.
İşte o kare…
Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…