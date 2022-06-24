yaşlandıkça güzelleşiyor

Yatak odasında ayna karşına geçen ve bikinilerini deneyerek dans eden Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı. Burcu Esmersoy’un pozlarını görenler “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yaptı.

Burcu Esmersoy’un yatağın önünde yaptığı dansına “Böyle fiziğim olsa ben de dans ederim”, “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yağdı.