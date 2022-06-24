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yaşlandıkça güzelleşiyor

yaşlandıkça güzelleşiyor
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24 Haziran 2022 - 13:51

Yatak odasında ayna karşına geçen ve bikinilerini deneyerek dans eden Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı. Burcu Esmersoy’un pozlarını görenler “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yaptı.

Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 1

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Bikinili videosuyla resmen şov yapan ünlü sunucunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 2

Burcu Esmersoy’un yatağın önünde yaptığı dansına “Böyle fiziğim olsa ben de dans ederim”, “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yağdı.

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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 3Z

İŞTE O VİDEO:

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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 4
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 5
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 6
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 7
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 8
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 9
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 10
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 11
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 12
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 13
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 14
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 15
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 16
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 17
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 18
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 19
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 20
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 21
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 22
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 23
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 24
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 25
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 26
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 27
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 28
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 29
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Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! "Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya" - Sayfa 30

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