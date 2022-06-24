yaşlandıkça güzelleşiyor

Yatak odasında ayna karşına geçen ve bikinilerini deneyerek dans eden Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı. Burcu Esmersoy’un pozlarını görenler “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yaptı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Bikinili videosuyla resmen şov yapan ünlü sunucunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
130
Burcu Esmersoy’un yatağın önünde yaptığı dansına “Böyle fiziğim olsa ben de dans ederim”, “Tövbeler olsun bu kadın nasıl 40’lı yaşlarda ya” yorumları yağdı.
230
İŞTE O VİDEO:
330
430
530
630
730
830
930
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
1830
1930
2030
2130
2230
2330
2430
2530
2630
2730
2830
2930