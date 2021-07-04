Yaş Farkı Olay Oldu! Aileden Veto Yediler

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Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan ile kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan’ın ilişkisi gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin ilişkisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gönül Dağı adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan’ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan’ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş kareleri basına yansımıştı. İkilinin ilişkisi ile ilgili bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. una göre Gülsim Ali İlhan’ın ailesinin Durul Bazan’ı veto ettiği öne sürüldü. Ancak güzel oyuncu, buna rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldı