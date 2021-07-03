Emeklilere özel uygulamayı duyurdu

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye ulaştırılmak üzere bir mektup kaleme aldı. Selçuk, taze emeklileri halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde bir yorgunluk kahvesi içmeye ve ücretsiz açılan kurslara katılmaya davet etti

Millî Eğitim Bakanlığı erken çocukluktan başlayarak hayat boyu sürecek eğitim etkinliklerine tüm yurttaşları dâhil etmek için pek çok proje yürütüyor. Bu kapsamda farklı hedef ve yaş gruplarındaki yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik planlamalar da yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

EMEKLİ OLACAK VATANDAŞLARIN ADRESLERİNE MEKTUP GİDECEK

“Aktif ve sağlıklı yaş almanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, emeklilik öncesi ve sonrasında kişilerin daha mutlu olmalarını sağlamak için halk eğitimi merkezlerimize düşen görevleri yerine getirme gayretindeyiz” diyen Bakan Selçuk, açılan kurslardan ve eğitimlerden haberdar olmaları için emekli olacak vatandaşların adreslerine bir mektup gönderme kararı aldıklarını söyledi.

Emeklilik döneminin etkin olarak değerlendirilebilmesi, emeklilerin ihtiyaç ve taleplerinin sosyal devlet anlayışı ile giderilmesini çok önemsediklerini belirten Bakan Selçuk, Temmuz ayında emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye ülkemize sağladıkları katkı için teşekkür ederek başladığı mektubuna şöyle devam etti: “Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden , ‘Emekli oldum.’ dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik. Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz. Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla emeklilik hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep “Emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz.” denir… Bizim çabamız da bu yelkene rüzgâr olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek.”

“EMEKLİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Emeklilerin bu süreçte zamanlarını verimli geçirmeleri için çaba sarf ettiklerini belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de “Emeklilerimizi 72 alanda sayısı 3700’e yaklaşan kurs programlarımızla tanışmak için halk eğitimi merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Mektup, bu yıl emekli olan her vatandaşa 1 Temmuz’dan itibaren gönderilecek ve uygulama her yıl devam edecek.