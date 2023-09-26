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Ahmet Hakan’dan lüks araç iddiası ile gündeme gelen Çelebi’ye: “Uzak durmalı…”

Ahmet Hakan’dan lüks araç iddiası ile gündeme gelen Çelebi’ye: “Uzak durmalı…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2023 - 10:34

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde lüks araç iddiası ile gündeme gelen AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye dair bir eleştiride bulundu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “siyaset gündeminin öne çıkan isimleri” başlıklı yazısında, 34 milyon liralık araçla gündeme gelen AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye, “Hangi nedenle olursa olsun pahalı marka otomobillerden uzak durması, kendisinin kimliğine, kişiliğine çok daha yakışacaktır” eleştirisinde bulundu.

Hakan, söz konusu yazısında, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ise kalabalıklara hitap etme konusunda epey mesafe kat ettiğini kaydederek, “İyi gaza getiriyor milleti. Sesine iniş çıkış yaptıramıyor henüz ama olsun. Kabiliyeti var, onu da başarır” ifadelerini kullandı.

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