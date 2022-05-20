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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’

Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’
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20 Mayıs 2022 - 14:04

Herkes tarafından ilgiyle takip edilen Konuşanlar programının bu haftaki konuğu Aslı Bekiroğlu oldu. Seyircilerin ve izleyenlerin oldukça eğlendiği programda, Aslı Bekiroğlu ‘çıplak fotoğraf’ açıklamalarıyla olay yarattı.

Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 1

Dijital içerik platformu Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programının bu haftaki konuğu Aslı Bekiroğlu oldu.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 2

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir dönem internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili programda konuştu.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 3

Bekiroğlu, “Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor” ifadeleriyle dikkat çekti.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 4

Bunun üzerine olayı bilen seyirciler gülme krizine girdi.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 5

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDIRILMIŞTI

Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem zor günler yaşamıştı.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 6

Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 7

KONUŞANLAR’DA ANLATTI

Konuşanlar programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, ‘kötü hikaye’ olarak adlandırdığı olayla ilgili gülerek açıklamalarda bulundu.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 8

Bunun üzerine Hasan Can Kaya, “Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık” diyerek programda herkesin gülmesine neden oldu.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 9

“İLGİYLE İZLEDİK”

O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, “Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım” dedi. Aslı Bekiroğlu ise “Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be” diyerek kahkaha tufanı yaşattı.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 10

Hasan Can Kaya ise daha sonrasında “Evet gerçekten onları da izledik” diyerek dikkat çekti.

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 11

Aslı Bekiroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları…

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Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’ - Sayfa 12

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