HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Kızların Ameliyatı İçin Biriktirdikleri Altınlar Çalındı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kızların Ameliyatı İçin Biriktirdikleri Altınlar Çalındı
12 views
31 Mart 2021 - 12:59
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Antalya’da Adem ve Dünya Çökmez çiftinin 5 yaşındaki kızları Nehir’in sağ gözü yüzde 60, sol gözü ise hiç görmüyor. Ailenin, kızlarının eğitimi ve tedavisi için biriktirdikleri 45 bin lira değerindeki altınlar çalındı.

Antalya‘da Adem ve Dünya Çökmez çifti, gelişim geriliği olan görme engelli 5 yaşındaki kızları Nehir’in tedavisi ve eğitimi için biriktirdikleri 45 bin lira değerindeki altının çalınmasının üzüntüsü içinde.

Kepez ilçesinde yaşayan Adem (36) ile Dünya Çökmez (26) çiftinin, 2016 yılında dünyaya gelen kızları Nehir, epilepsi hastalığından dolayı gelişim geriliği yaşadı. Sağ gözü yüzde 60 gören, sol gözü hiç görmeyen Nehir’in tedavisinde ve eğitiminde kullanmak üzere yıllarca para biriktiren çiftin evine 15 Mart’ta giren hırsızlar, 45 bin lira değerindeki altınları çaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şehir dışından kente geldiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliye ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ANNE KARNINDA YAŞAMINA SON VERİLMESİNİ İSTEMEDİK”

Baba Adem Çökmez,  anne karnında gelişim geriliği olduğu tespit edilen kızının dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Anne karnında kızlarının yaşamına son verilmesini istemediklerini aktaran Çökmez, “Nehir henüz üç günlükken nöbet geçirdi, kızım kucağımda kriz geçirdi. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ben de şeker hastası oldum. Kızım 5 yaşında ama gelişimi geriliği olduğu için 3 yaşında gibi görünüyor” dedi.

Çökmez, hayatlarının kızları üzerine kurulu olduğunu, yaşanan hırsızlıkla çok üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Amacımız kızımızın iyi bir eğitim ve tedavi alması için para biriktirmekti. Ama hayallerimizi çaldılar. Polisler yaklaşık 18 bin lirayı buldu ama gerisi yok. Ben o parayı çok zor şartlarda biriktirmiştim. Şu anda çok mağdur olduk, çok üzgünüm, bizi perişan ettiler. Parayı nasıl biriktirdiğimi, bir ben bir Allah bilir. Dişimizden, tırnağımızdan biriktirerek o parayı topladık. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bizi mağdur ettiler, başkasını etmesinler.”

Şüphelilerin yakalanması için polislerin gece gündüz çalıştığını anlatan Çökmez, kendileri için büyük emek sarf eden herkese teşekkür etti.

“EŞİM GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI”

Anne Dünya Çökmez ise olay günü komşusunun yanına gittiğini dile getirdi.

Evine döndüğünde altınların içinde bulunduğu kutunun boş olduğunu gördüğünü, hemen eşini aradığını anlatan Çökmez, “Eşim parayı almadığını söyleyince eve hırsızın girdiğini anladık. Giyimden, yemeden, içmeden her şeyden kıstık. Eşim gece gündüz demeden çalıştı. Kızımın parasını aldılar, Allah’ından bulsunlar.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Duman ise gelişim geriliği bulunan Nehir Çökmez’i uzun süredir takip ettiklerini, çocuğun tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!
Bakan Duyurdu! İnsan Denemelerine BaşlandıBakan Duyurdu! İnsan Denemelerine Başlandı
Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos GeliyorMeteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos Geliyor
Ozan İçin Bomba İddiaOzan İçin Bomba İddia
Tiktok Akımı Can AldıTiktok Akımı Can Aldı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızların Ameliyatı İçin Biriktirdikleri Altınlar Çalındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pfizer Aşıları Türkiye’de
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Duyurdu! İnsan Denemelerine Başlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos Geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ozan İçin Bomba İddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tiktok Akımı Can Aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM’de Gündem HDP
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borç Yapılandırmada ilk Taksit İçin Son Gün
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızların Ameliyatı İçin Biriktirdikleri Altınlar ÇalındıMart 31, 2021-12:59 pm
Pfizer Aşıları Türkiye’deMart 31, 2021-12:55 pm
Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!Mart 31, 2021-12:48 pm
Bakan Duyurdu! İnsan Denemelerine BaşlandıMart 31, 2021-12:44 pm
Meteoroloji’den Uyarı! Sağanak ve Lodos GeliyorMart 31, 2021-11:18 am
Ozan İçin Bomba İddiaMart 31, 2021-10:51 am
Tiktok Akımı Can AldıMart 31, 2021-10:47 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.