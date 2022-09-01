“senİn yüzünden çocuğumun velayetini alamadım.”

Amerika’da olan Zarraf, Türkiye’deki gazetelere nasıl yayın yasağı aldırıyor?

Zarraf’la aşk yaşayan Hadise’nin inkar etmesinden sonra bakın mesajlarında neler çıktı.

OSES Türkiye yarışmasında yakın dostum dediği Ebru Gündeş’le dostluğunu gösteren Hadise bir yandan da yakın arkadaşının eski kocasıyla aşk yaşamaya devam ediyordu.

Bu olayları kızının dadısından öğrendikten sonra tavır takınan Gündeş, Hadise ile dostluğunu bitirince Hadise’de Ebru Gündeş’le fotoğraflarını instagram’dan sildi.

Bu arada oyuncu Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise Zarraf’la olan aşkı basında tekrar gündeme gelmeye başlayınca, Hadise Zarraf’la mesajlarında neler söylüyordu?

İşte Hürriyet deki haberler:

“Nolur bunu sildir”

“Bu haberleri engelle yoksa intihar ederim.” belirtirken.

Zarraf’ta;

“SENİN YÜZÜNDEN ÇOCUĞUMUN VEKALETNİ ALAMADIM, EBRU’DA OLAN KENDİ PARALARIMI DA ALAMADIM. KAHRETSİN AMA, GENE BEN BU OLAYLARI DURDURMAK İÇİN YAYIN YASAĞI ÇIKARACAĞIM.

OLAYLARIN BU HALE GELMESİNİN SEBEBİ SENSİN.”

dedi ve biz Haber Konseyi olarak bu mesajları ele geçirdik ama Amerika’da yaşayan Zarraf’ın Türkiye’de ki gazetelere nasıl yayın yasağı getirdiği de meçhul?

işte tüm Whatsapp mesajları: