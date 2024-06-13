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Ajda Pekkan ve Selda Bağcan’dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler

Ajda Pekkan ve Selda Bağcan’dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2024 - 18:04

Eurovison Şarkı Yarışması’nda bile bu kadar heyecanlanmadığını belirten Ajda Pekkan’ın Selda Bağcan ile yaptığı düette söylediği Sivas’ın Yolları’na türküsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ajda Pekkan, kariyerinin altmışıncı yılında, uzun süredir hayalini kurduğu stadyum konserini Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki heyecanını bile aşan bir duyguyla, Selda Bağcan ile yaptığı düet sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süperstar olarak tanınan Ajda Pekkan, dün gece Beşiktaş Stadyumu’nda sevenleriyle buluştu.

Konserin sunuculuğunu üstlenen Çağla Şikel ile birlikte, sahneye dev bir orkestra eşliğinde çıkan sanatçı, konser boyunca Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Big Gang gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

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Konser sırasında duygularını paylaşan Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk katıldığı zaman bile bu kadar heyecanlı olmadığını ifade ederek, “Değerli yol arkadaşlarım ile aynı sahnede olmayı her zaman hayal etmiştim. Demek ki kısmet bu akşammış” dedi.

Pekkan ayrıca, “Bu sihirli atmosferde sizlerle birlikte harika bir gece geçireceğimize inanıyorum. Müzik endüstrisine tarihi bir müzikal ziyafet ve kıymetli bir arşiv bırakmayı umuyorum. Umarım başarırız. Beni bu noktaya getiren değerli halkıma ve bu gece sahne alacak kıymetli dostlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

‘Ajda Pekkan & Arkadaşları’ adlı konser, Pekkan’ın efsanevi şarkılarını sanatçı dostlarıyla birlikte seslendirdiği ve müzikseverler tarafından büyük ilgi gören bir etkinlik oldu.

Birçok tanınmış ismin katıldığı konserde, Selda Bağcan ve Ajda Pekkan’ın birlikte seslendirdiği ‘Sivas’ın Yollarına’ türküsü, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri haline geldi.

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