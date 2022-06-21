Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca’dan büyük sürpriz!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından yeni sezonda ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yakında çekimleri başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu. Oktay Kaynarca’nın Cezayir karakterini canlandıracağı dizi sonbaharda seyirciyle buluşacak.

EDHO’nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam‘ın hazırlıklarını sürdürüyor.

1 29

Yeni sezonda ATV’de yayınlanacak olan dizinin kadrosu da belli oldu.

2 29

Tv100’ün haberine göre; Dizinin çok özel bir sürprizi var.

3 29

Oktay Kaynarca’nın hayatında çok özel bir yeri olan unutulmaz aktör Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu…

4 29

Kaynarca 1 Ekim 2019’da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu’nun eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi.

5 29

Şu günlerde “Bozkır Aslanı Celaleddin” dizisinin ikinci sezonunda rol alan usta oyuncu Gülenay Kalkan “Ben Bu Cihana Sığmazam”da Elmas karakterine hayat verecek.

6 29

OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI Senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ile Yusuf Reha Alp’in yazdığı; geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir’in hikayesinin anlatılacağı dizide şu oyuncular yer alıyor:

7 29

Pelin Akil (Firuze),

8 29

Ebru Özkan (Leyla),

9 29

Işıl Yücesoy (Gülendam),

10 29

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

11 29

Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

12 29

Mina Derman (Suna),

13 29

Eren Vurdem (Azamet),

14 29

Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba),

15 29

Hakan Karahan (Dumrul),

16 29

Erkan Sever (Orhan),

17 29

İnanç Konukçu (Ethem),

18 29

Ragıp Savaş (Atakan),

19 29

Değer Alp (Canan),

20 29

Pelin Uluksar (Süheyla),

21 29

Aslı Sevi (Azade),

22 29

Melisa Duru Ünal (Mercan),

23 29

Ömer Kurt (Kerim),

24 29

Ziya Kürküt (Bekir),

25 29

Burcu Binici (Meltem),

26 29

Ahmet Yıldırım (Cafer),

27 29

Tanıl Yöntem (Canberk),

28 29