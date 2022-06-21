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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca’dan büyük sürpriz!

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca’dan büyük sürpriz!
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21 Haziran 2022 - 15:24

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından yeni sezonda ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yakında çekimleri başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu. Oktay Kaynarca’nın Cezayir karakterini canlandıracağı dizi sonbaharda seyirciyle buluşacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 1

EDHO’nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam‘ın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 2

Yeni sezonda ATV’de yayınlanacak olan dizinin kadrosu da belli oldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 3

Tv100’ün haberine göre; Dizinin çok özel bir sürprizi var.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 4

Oktay Kaynarca’nın hayatında çok özel bir yeri olan unutulmaz aktör Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu…

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 5

Kaynarca 1 Ekim 2019’da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu’nun eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 6

Şu günlerde “Bozkır Aslanı Celaleddin” dizisinin ikinci sezonunda rol alan usta oyuncu Gülenay Kalkan “Ben Bu Cihana Sığmazam”da Elmas karakterine hayat verecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 7

OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI

Senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ile Yusuf Reha Alp’in yazdığı; geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir’in hikayesinin anlatılacağı dizide şu oyuncular yer alıyor:

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 8

Pelin Akil (Firuze),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 9

Ebru Özkan (Leyla),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 10

Işıl Yücesoy (Gülendam),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 11

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 12

Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 13

Mina Derman (Suna),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 14

Eren Vurdem (Azamet),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 15

Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 16

Hakan Karahan (Dumrul),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 17

Erkan Sever (Orhan),

1729

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 18

İnanç Konukçu (Ethem),

1829

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 19

Ragıp Savaş (Atakan),

1929

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 20

Değer Alp (Canan),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 21

Pelin Uluksar (Süheyla),

2129

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 22

 Aslı Sevi (Azade),

2229

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 23

Melisa Duru Ünal (Mercan),

2329

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 24

Ömer Kurt (Kerim),

2429

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 25

Ziya Kürküt (Bekir),

2529

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 26

Burcu Binici (Meltem),

2629

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 27

Ahmet Yıldırım (Cafer),

2729

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 28

Tanıl Yöntem (Canberk),

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz! - Sayfa 29

Doruk Öztürk (Şamil),

 Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre),

 Umut Mirza (Necip)

 ve Selçuk Kılıç (Birkan)

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