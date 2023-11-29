Valilik duyurdu! İstanbul’da şiddetli fırtına can aldı!

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Meteroloji’nin günler öncesinden uyarılar yaptığı İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Valilik, Kağıthane’de saat 02.44’te direk devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, “28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir” bilgisi verildi.