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İşte Barajlardaki Son Durum

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İşte Barajlardaki Son Durum
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05 Nisan 2021 - 12:24
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İstanbul’a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 74,70’e yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 648,94 milyon metreküp oldu. Su oranı yağışlarla birlikte son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak’ta yüzde 19,16’ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74,70 olarak ölçülürken, su oranı yağışlarla birlikte son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 67,35, Terkos’ta yüzde 69,79, Sazlıdere’de yüzde 39,64, Alibey’de yüzde 63,86, Büyükçekmece’de yüzde 73,45, Ömerli’de yüzde 92,23, Darlık’ta yüzde 89,59, Elmalı’da yüzde 87,12, Kazandere’de yüzde 64,22 ve Pabuçdere’de yüzde 55,01 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 648,94 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak’tan bugüne kadar 218,62 milyon metreküp su alındı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Nisan tarihi baz alındığında 2006’da yüzde 98,56, 2007’de yüzde 53,82, 2008’de yüzde 43,58, 2009’da yüzde 97,10, 2010’da yüzde 98,71, 2011’de yüzde 95,07, 2012’de yüzde 92,54, 2013’te yüzde 91,07, 2014’te yüzde 34,29, 2015’te yüzde 94,66, 2016’da yüzde 87,35, 2017’de yüzde 88,48, 2018’de yüzde 91,15, 2019’da yüzde 93,22, 2020’de ise yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

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