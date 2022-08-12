Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın oğlundan babasıyla ilgili duygusal paylaşım

Türk Sineması’nın efsane ismi Cüneyt Arkın haziran ayında vefat etmişti. 85 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta anılarda yaşamaya devam ediyor. Hayranlarının yanı sıra çocukları da babalarına duydukları özlemi her fırsatta dile getiriyor.

Cüneyt Arkın’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve kardeşinin yer aldığı bir kareyi paylaşıp gördüğü rüyayı bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerine anlattı:

“Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum ‘babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni’ diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişçesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum, ama sanki rüya olduğunu biliyormuşçasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda.”