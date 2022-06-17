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Ünlülerin karne heyecanı

Ünlülerin karne heyecanı
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17 Haziran 2022 - 17:20

2021-2022 Eğitim yılı bugün bitti. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıktı. Karne heyecanı yaşayan veliler arasında ünlü isimler de vardı…

 ECE ERKEN

Karnemizi aldık. Hepsi çok iyi.

 

Ünlülerin karne heyecanı

 

PELİN KARAHAN

İlk karnemiz…

 

Ünlülerin karne heyecanı

 

 

ELİF GÜVENDİK

Alisa artık 3. sınıfa geçti… Allah’ım güzel yazılar yazsın tüm evlatlarımıza inşallah.

 

Ünlülerin karne heyecanı

 

ESRA EROL

Benim için bu hayatta en çok insanlık notu önemli. Her zaman tek dileğim payaşımcı, adil, saygılı ve iyi insanlar olmanız…

 

Ünlülerin karne heyecanı

 

BERDAN MARDİNİ

Aferin benim çalışkan terbiyeli ahlaklı oğluma ve kızıma başarılarınız daim olsun babanız her zaman sizin arkanızda olacak.

 

Ünlülerin karne heyecanı

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