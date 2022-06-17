Ünlülerin karne heyecanı

2021-2022 Eğitim yılı bugün bitti. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıktı. Karne heyecanı yaşayan veliler arasında ünlü isimler de vardı…
ECE ERKEN
Karnemizi aldık. Hepsi çok iyi.
PELİN KARAHAN
İlk karnemiz…
ELİF GÜVENDİK
Alisa artık 3. sınıfa geçti… Allah’ım güzel yazılar yazsın tüm evlatlarımıza inşallah.
ESRA EROL
Benim için bu hayatta en çok insanlık notu önemli. Her zaman tek dileğim payaşımcı, adil, saygılı ve iyi insanlar olmanız…
BERDAN MARDİNİ
Aferin benim çalışkan terbiyeli ahlaklı oğluma ve kızıma başarılarınız daim olsun babanız her zaman sizin arkanızda olacak.