Ünlülerin karne heyecanı

ECE ERKEN

Karnemizi aldık. Hepsi çok iyi.

PELİN KARAHAN

İlk karnemiz…

ELİF GÜVENDİK

Alisa artık 3. sınıfa geçti… Allah’ım güzel yazılar yazsın tüm evlatlarımıza inşallah.

ESRA EROL

Benim için bu hayatta en çok insanlık notu önemli. Her zaman tek dileğim payaşımcı, adil, saygılı ve iyi insanlar olmanız…

BERDAN MARDİNİ

Aferin benim çalışkan terbiyeli ahlaklı oğluma ve kızıma başarılarınız daim olsun babanız her zaman sizin arkanızda olacak.