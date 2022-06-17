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Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda

Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda
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17 Haziran 2022 - 16:46

müzikseverlere ulaştı. Fiziği ve müziğiyle rap dünyasında bir hayli iddialı

olduğunu gösteren Melisa Taç’ın, şarkısı ve klibi sosyal medyada büyük ilgi

gördü.

Melisa Taç, “Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap’e yeni bir

bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun” dedi.

Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren

genç müzisyen iddialı konuştu: “İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap’le yansıtabiliyorum.

Rap’in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap’in yeni kraliçesi olmaya

geldim.”

‘Pembe Rolex’ şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik’e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre

Alev üstlendi.

Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda

müzikseverlere ulaştı. Fiziği ve müziğiyle rap dünyasında bir hayli iddialı

olduğunu gösteren Melisa Taç’ın, şarkısı ve klibi sosyal medyada büyük ilgi

gördü.

Melisa Taç, “Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap’e yeni bir

bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun” dedi.

Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren

genç müzisyen iddialı konuştu: “İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap’le yansıtabiliyorum.

Rap’in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap’in yeni kraliçesi olmaya

geldim.”

‘Pembe Rolex’ şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik’e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre

Alev üstlendi

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