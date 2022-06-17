müzikseverlere ulaştı. Fiziği ve müziğiyle rap dünyasında bir hayli iddialı
olduğunu gösteren Melisa Taç’ın, şarkısı ve klibi sosyal medyada büyük ilgi
gördü.
Melisa Taç, “Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap’e yeni bir
bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun” dedi.
Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren
genç müzisyen iddialı konuştu: “İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap’le yansıtabiliyorum.
Rap’in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap’in yeni kraliçesi olmaya
geldim.”
‘Pembe Rolex’ şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik’e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre
Alev üstlendi.
Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda
müzikseverlere ulaştı. Fiziği ve müziğiyle rap dünyasında bir hayli iddialı
olduğunu gösteren Melisa Taç’ın, şarkısı ve klibi sosyal medyada büyük ilgi
gördü.
Melisa Taç, “Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap’e yeni bir
bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun” dedi.
Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren
genç müzisyen iddialı konuştu: “İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap’le yansıtabiliyorum.
Rap’in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap’in yeni kraliçesi olmaya
geldim.”
‘Pembe Rolex’ şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik’e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre
Alev üstlendi