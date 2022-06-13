Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı…

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, bir dönem Emir Sarıgül ile de aşk yaşayan Buket Aydın reklam anlaşmasından aldığı parayla olay oldu.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre sıkça gündem olan spiker Buket Aydın, şimdi de reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi.

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Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.

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Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.

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37 yaşındaki ünlü isim, son olarak robot süpürge tanıttı.

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Snob Magazin’in haberine göre estetikli görüntüsüyle sık sık gündem olan Aydın’ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL’ye el sıkıştığı söyleniyor.

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Aydın’in iki reklam filminden kazandığı toplam para ise 2 milyon TL.

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Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. İşte o karelerden bazıları…

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