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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı…

Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı…
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13 Haziran 2022 - 13:09

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, bir dönem Emir Sarıgül ile de aşk yaşayan Buket Aydın reklam anlaşmasından aldığı parayla olay oldu.

Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 1

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre sıkça gündem olan spiker Buket Aydın, şimdi de reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 2

Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 3

Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 4

37 yaşındaki ünlü isim, son olarak robot süpürge tanıttı.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 5

Snob Magazin’in haberine göre estetikli görüntüsüyle sık sık gündem olan Aydın’ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL’ye el sıkıştığı söyleniyor.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 6

Aydın’in iki reklam filminden kazandığı toplam para ise 2 milyon TL.

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 7

Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

İşte o karelerden bazıları…

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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 8
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 9
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 10
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 11
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 12
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 13
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 14
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 15
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 16
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 17
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 18
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 19
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 20
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 21
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 22
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 23
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Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı… - Sayfa 24
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