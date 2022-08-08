ünlü spiker bodrumda stres attı

Haber spikeri ve manken olan Merve sarı ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte
Bodrum’da tatile gittiler .
Tatilde ailesi ve yakın kız arkadaşlarıyla birlikte bol bol güneşlenen ve tekne kiralayan
Merve Sarı “Çok eğlendik yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz”dedi.
Yalıkavak ve Türkbükü’nde tatil yapan ünlü haber spikeri
kulağımıza gelen dedikodulara göre yeni bir kanalda ana haber
sunmak için teklif aldınız mı sorumuza bakacağız şimdilik bir şey
yok ama olursa sizinle paylaşırım dedi. Bu arada eski mankenlik
mesleğine devam ettiğini belirtti. ünlü iki büyük firmada da yeni
koleksiyon yüzü olacağını söyledi.