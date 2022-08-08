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ünlü spiker bodrumda stres attı

ünlü spiker bodrumda stres attı
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08 Ağustos 2022 - 17:31

Haber spikeri ve manken olan Merve sarı ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte

Bodrum’da tatile gittiler .

Tatilde ailesi ve yakın kız arkadaşlarıyla birlikte bol bol güneşlenen ve tekne kiralayan

Merve Sarı “Çok eğlendik yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz”dedi.

Yalıkavak ve Türkbükü’nde tatil yapan ünlü haber spikeri

kulağımıza gelen dedikodulara göre yeni bir kanalda ana haber

sunmak için teklif aldınız mı sorumuza bakacağız şimdilik bir şey

yok ama olursa sizinle paylaşırım dedi. Bu arada eski mankenlik

mesleğine devam ettiğini belirtti. ünlü iki büyük firmada da yeni

koleksiyon yüzü olacağını söyledi.

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