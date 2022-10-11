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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu

Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu
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11 Ekim 2022 - 12:58
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, ‘Çöp Adam’ adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sangu’nun canlandıracağı karakter ve partneri de belli oldu.
Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 1
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, ekranlara geri dönüyor. ‘Çöp Adam’ dizisi için el sıkışan Elçin Sangu, ‘Peri’ isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 2
Sangu’nun yeni dizisi Star TV’de yayınlanacak.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 3
ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE PARTNER OLDULAR
Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Sangu ile partner olan Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren ayrıntı ise Tamer Yılmaz’ın çöp adam dövmesinden alıyor.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 4
Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri’yi kaçıracak ve olaylay gelişecek.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 5
ELÇİN SANGU KİMDİR?
Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye’de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu.Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi’nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 6
En çok, Haziran 2015’ten Ocak 2017’deki finaline kadar Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk’ta Defne rolüyle tanınmaktadır.

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Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20’den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) ve Yalancılar ve Mumları (2021) bulunmaktadır.

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 11

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Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri belli oldu - Sayfa 12
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