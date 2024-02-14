Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! ‘Hayatımızı mahvetti’

Bunun sebebinin de ünlenmesiyle birlikte hemen basın tarafından zorbalığa uğraması olduğunu belirterek şunları paylaştı; “Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. “Sadece ‘Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve kesinlikle geçti ama aynı zamanda ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı fark etmemi sağladı, teşekkürler. Hayır, kesinlikle değil.”