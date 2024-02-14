Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! ‘Hayatımızı mahvetti’

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! ‘Hayatımızı mahvetti’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
14 Şubat 2024 - 13:57

48 yaşındaki Kate Winslet, 1997’de çıkan Titanic filmindeki çığır açan rolünden sonra hayatının oldukça zorlaştığını anlattı.

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 1

1997’de çekilen James Cameron’un yönettiği ‘Titanic’ adlı filmde Leonardo Di Caprio ile başrolleri paylaşan Kate Winslet, ‘Titanic’in kazandığı uluslararası başarıyla bir anda, kelimenin tam anlamıyla bir gecede dünya çapında birer yıldıza dönüştü.

117

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 2

O sene kazandığı 11 Oscar ile tarihe geçti ve çok büyük bir şöhret kazandı.

217

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 3

Kate Winslet tam 5 kez Oscar’a aday oldu. 2008’de başrolünü oynadığı ‘The Reader’ filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.

317

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 4

Titanic’in kazandığı başarıdan sonra yeteneğinin de yardımıyla aldığı roller ve ortaya koyduğu performans hep eleştirmenlerden tam not aldı.

417

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 5

Tüm bu başarılara rağmen Winslet aradan geçen 24 yıldan sonra bir anda kazandığı bu büyük ünden nasıl nefret ettiğini itiraf etti.

517

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 6

‘Titanic’te oynadıktan sonra bir dünya yıldızı olmanın adeta hayatını mahvettiğini anlattı.

617

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 7

“BASIN BANA ZORBALIK YAPTI”

Olumsuz yönlerine rağmen ‘Titanic’te oynamaktan pişman olmadığını söyleyen Kate Winslet, yine de hemen kendini koruma moduna geçtiğini söylüyor.

717

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 8

Bunun sebebinin de ünlenmesiyle birlikte hemen basın tarafından zorbalığa uğraması olduğunu belirterek şunları paylaştı; “Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. “Sadece ‘Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve kesinlikle geçti ama aynı zamanda ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı fark etmemi sağladı, teşekkürler. Hayır, kesinlikle değil.”

817

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 9

Ani şöhreti için, “Bir günden diğerine gece ve gündüz gibi farklıydı” diyen Kate Winslet, sadece o dönemde değil kariyerinin ilerleyen yıllarında da birçok haksız eleştiriye maruz kaldığını şu cümlelerle anlattı;

917

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 10

 “Oldukça fazla kişisel fiziksel incelemeye maruz kaldım ve oldukça fazla eleştirildim İngiliz basını aslında bana karşı oldukça kaba davrandı” dedi.

1017

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 11

‘Titanik’te rol aldığında bir Hollywood yıldızına göre fazla tombul bulunmuş, bedeni, giydikleri, görüntüsü deyim yerindeyse parça pinçik edilip incelenerek hedef tahtasına konmuştu.

1117

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 12

Oscar kazandığında bile alışılmış bir yıldız görüntüsünde olmadığı için aynı türde eleştirilerin hedefi olmuştu.

1217

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 13

Hatta ‘Titanik’ sonrasında basın ona ‘Tombul kız’ diye isim takmış ve basın da konuyu gündemden düşürmemek için sürekli Winslet’i haber yapmıştı.

1317

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 14

 Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet ‘Titanik’ten sonra ‘Revolutionary Road’ adlı filminde de karı – kocayı canlandırmıştı.

1417

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 15

İkili, yıllar boyunca yakın arkadaş olmayı da başardı.

1517

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 16

‘Titanik’te oynadıklarında kendisi 22 Leonardo Di Caprio ise 23 yaşında olan Winslet, rol arkadaşı için “Uzun, sıska, koordinasyonsuz uzuvlardan oluşan bir karmaşaydı. Kendine karşı çok özgürdü ve gerçekten coşkulu bir enerjisi vardı. Ve şöyle düşündüğümü hatırlıyorum, ‘Oh, bu eğlenceli olacak. Kesinlikle iyi anlaşacağız” dedi.

1617

Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! 'Hayatımızı mahvetti' - Sayfa 17
1717

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Best Model Türkiye’nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybettiBest Model Türkiye’nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia! O kama şu an kimde?İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia! O kama şu an kimde?
FIFA’dan Dünya Kupası için değişiklik hazırlığı!FIFA’dan Dünya Kupası için değişiklik hazırlığı!
FETÖ’nün kumpas kurduğu komutan yaşamını yitirdiFETÖ’nün kumpas kurduğu komutan yaşamını yitirdi
Erzincan’daki faciayla ilgili 4 kişi gözaltında!Erzincan’daki faciayla ilgili 4 kişi gözaltında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya son durumu aktardı: İşçilerden 5’i konteynerde, 3’ü araçta
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener kürsüde gözyaşlarına boğuldu: Neden hep fakirler kaçamıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da deprem meydana geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Best Model Türkiye’nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı soyundu! Üstsüz paylaşımı sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan Titanic itirafı! ‘Hayatımızı mahvetti’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia! O kama şu an kimde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FIFA’dan Dünya Kupası için değişiklik hazırlığı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’nün kumpas kurduğu komutan yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin adaylık sürecine dair Fatih Altaylı’dan olay sözler! ‘‘Mal’ olduklarını göstermiş oldular…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!Şubat 9, 2024-4:17 pm
MB raporunda dikkat çeken ‘asgari ücret’ detayı! Ara zam yapılacak mı?Şubat 9, 2024-4:17 pm
DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları belli oldu!Şubat 9, 2024-4:16 pm
CHP’li başkan adayı bıçaklanıp gasp edildiŞubat 9, 2024-4:15 pm
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır göndermeŞubat 8, 2024-6:11 pm
Kazakistan’da toprak kayması can aldı!Şubat 8, 2024-11:29 am
Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı belli olduŞubat 8, 2024-11:26 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !