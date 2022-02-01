Ünlü oyuncu ve sunucu Didem Aksu’nun yanındaki gizemli yakışıklı kim ?

Ünlü oyuncu ve sunucu Didem Aksu’nun yanındaki gizemli yakışıklı kim ?

Geçtiğimiz günlerde yapılan ödül töreninin kırmızı halı sunuculuğunu yapan Aksu geceye şıklığıyla damgasını vurdu! Gözlerden kaçmayan bir detay ise yanındaki karizmatik ve şık beyefendinin kim olduğuydu!!!Bir hayli gizemli görünen beyefendinin Didem Aksu’yla olan samimiyetleri gözlerden kaçmadı! Gecenin sonuna kadar Aksu’nun yanında korumaların olması da kafaları karıştırdı! Gizemli beyefendinin ismi gizli tutularak yalnızca inşaat işleriyle uğraştığı ve bir İngiliz firmasının modeli olduğu öğrenildi!