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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek

Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek
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04 Nisan 2022 - 16:27

Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek

Bankalardan kredi kullanan vatandaşlara bir dizi yeni müjde açıklandı. Buna göre bankalara gelen tüketici freniyle, borcunu erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek, cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Yan ürün, hizmetler kredi kullanım şartı olarak sunulamayacak.

Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 1

Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 2

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 3

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 4

Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor. Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 5

Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek. Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu’yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 6

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için yasadaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmadan cayma hakkı uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 7

30 GÜN ŞARTI KALKIYOR

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin hemen yapılması için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası 1.000 liraya çıkarılacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 8

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 9

Konut satışında teslim süresi 48 aya çıkarılarak büyük projelerde inşaatın uzun sürmesi nedeniyle 1 yıl ek tanındı. Devre mülklerin satışında ön ödemeli usul de yasaklandı. Satıcıların “dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı” gibi isimlerle vatandaşı kandırmasının önü kesildi.

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Kredi kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı, iade edilecek - Sayfa 10

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılabilecek. Bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilecek.

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