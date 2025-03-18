  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ, 2,5 YIL SÜREN KANSER MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ, 2,5 YIL SÜREN KANSER MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2,5 yıldır kanserle mücadele eden Tanyeli, son 4 aydır hastanede tedavi görüyordu. Durumu giderek ağırlaşan Tanyeli, yakın zamanda entübe edilmişti.PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜBirçok operasyon geçiren ve taburcu olacağını açıklayan Tanyeli, son paylaşımında sevenlerinden dua istemişti. Ancak maalesef 54 yaşındaki oryantal, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve tüm sevenlerini derinden üzüntüye boğdu.DUA İSTEMİŞTİTanyeli, sosyal medya üzerinden sık sık sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiriyor, yakın zamanda taburcu olacağını müjdeleyerek dua istemişti. Ne yazık ki, bu son açıklaması hayranları için acı bir veda oldu.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'den Sibel Can paylaşımı! "Alırız bir maşallah" - Magazin Haberleri - TV100
Kanserle savaşan Tanyeli'nin son durumu - Sözcü
Kaynak:Haber MerkeziKaynak:En Son Haber

ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ, 2,5 YIL SÜREN KANSER MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp