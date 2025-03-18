ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ, 2,5 YIL SÜREN KANSER MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2,5 yıldır kanserle mücadele eden Tanyeli, son 4 aydır hastanede tedavi görüyordu. Durumu giderek ağırlaşan Tanyeli, yakın zamanda entübe edilmişti.Birçok operasyon geçiren ve taburcu olacağını açıklayan Tanyeli, son paylaşımında sevenlerinden dua istemişti. Ancak maalesef 54 yaşındaki oryantal, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve tüm sevenlerini derinden üzüntüye boğdu.Tanyeli, sosyal medya üzerinden sık sık sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiriyor, yakın zamanda taburcu olacağını müjdeleyerek dua istemişti. Ne yazık ki, bu son açıklaması hayranları için acı bir veda oldu.Kaynak:Haber MerkeziKaynak:En Son Haber