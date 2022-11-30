Ünlü isimler The ORGANICS by Red Bull lezzetlerini InStyle 200 etkinliğinde deneyimledi

Türkiye’nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi The ORGANICS by Red Bull, 29
Kasım Salı günü Madera İstanbul’da InStyle’ın 200 sayısını kutlamak için
gerçekleştirilen “InStyle 200” etkinliğine damgasını vurdu. Bensu Soral, Burcu
Biricik, Ece Sükan, Demet Evgar, Gülse Birsel, Hande Doğandemir, Murat Eken,
Nefise Karatay, Saadet Işıl Aksoy, Selma Ergeç ve Tülin Şahin’in de katılımcıları
arasında yer aldığı etkinlikte ünlü isimler, The ORGANICS by Red Bull’un altı
eşsiz lezzetiyle bu geceye özel olarak hazırlanan sunumlarını deneyimledi.
The ORGANICS by Red Bull’un %100 doğal kaynaklardan elde edilen lezzetleri son olarak 29
Kasım Salı günü Madera İstanbul’da gerçekleştirilen “InStyle 200” etkinliğinde katılımcılarla
buluştu. Bensu Soral, Burcu Biricik, Ece Sükan, Demet Evgar, Gülse Birsel, Hande
Doğandemir, Murat Eken, Nefise Karatay, Saadet Işıl Aksoy, Selma Ergeç ve Tülin Şahin’in de
katılımcıları arasında yer aldığı etkinlikte ünlü isimler, The ORGANICS by Red Bull’un bu
geceye özel olarak hazırlanan sunumlarını ve eşsiz lezzetlerini deneyimleyerek keyifli anlar
geçirme imkanı buldu.
The ORGANICS by Red Bull; %100 doğal kaynaklardan elde edilen içerikleri dikkat çekici
lezzetlerle harmanladığı Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale, Dark Orange ve
Spicy Ginger çeşitleriyle, hayatın tadını olması gerektiği gibi çıkarmayı sevenlerle buluşmaya
devam ediyor.