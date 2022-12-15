Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı

İşte o paylaşımlar…
ELÇİN SANGU
Şimdilerde Star TV’de yayınlanan ‘Çöp Adam’ dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu, paylaşımına “Akıma kapılmışımdır” notunu düştü.
MERVE BOLUĞUR
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur da avatarlarını paylaştı.
DENİZ IŞIN
Oyuncu Deniz Işın uygulama ile düzenlediği kareleri “Olanlar oldu kusura bakmayın” diyerek yayınladı.
PELİN KARAHAN
Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere “Ben sevdim bu avatar işini” mesajını yazdı.
DEFNE SAMYELİ
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de akıma uydu ve avatarlarını yayınladı.
ECE ERKEN
Ece Erken de avatar paylaşımına “Eksik kalmayayım dedim” notunu yazdı.
MEGHAN FOX
Dünyaca ünlü oyuncu Meghan Fox avatarlarını takipçileriyle paylaştı.
SEDA SAYAN
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan’ın avatarı.
MİNE TUGAY
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mine Tugay’ın avatarı.