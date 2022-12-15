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Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı
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15 Aralık 2022 - 15:25
Birçok sosyal medya kullanıcısının yapay zeka uygulaması aracılığıyla düzenleyerek avatar haline getirdiği fotoğrafını paylaşma akımına ünlü isimler de dahil oldu. Merve Boluğur, Ece Erken, Elçin Sangu, Mine Tugay, Pelin Karahan, Seda Sayan ve Defne Samyeli gibi isimler akıma katıldı.
Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 1

İşte o paylaşımlar…

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 2

ELÇİN SANGU

Şimdilerde Star TV’de yayınlanan ‘Çöp Adam’ dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu, paylaşımına “Akıma kapılmışımdır” notunu düştü.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 3

MERVE BOLUĞUR

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur da avatarlarını paylaştı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 4

DENİZ IŞIN

Oyuncu Deniz Işın uygulama ile düzenlediği kareleri “Olanlar oldu kusura bakmayın” diyerek yayınladı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 5

PELİN KARAHAN

Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere “Ben sevdim bu avatar işini” mesajını yazdı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 6

DEFNE SAMYELİ

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de akıma uydu ve avatarlarını yayınladı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 7

ECE ERKEN

Ece Erken de avatar paylaşımına “Eksik kalmayayım dedim” notunu yazdı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 8

MEGHAN FOX

Dünyaca ünlü oyuncu Meghan Fox avatarlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 9

SEDA SAYAN

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan’ın avatarı.

Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - Sayfa 10

MİNE TUGAY

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mine Tugay’ın avatarı.

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