HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti
19 views
18 Temmuz 2021 - 10:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

9 yaşındayken elindeki gazeteleri gösterip “Yazıyor, yazıyor” diye bağırırken çekilen fotoğrafı ile ünlenen Hayreddin Baş, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti

Küçükayasofya’daki Şehit Mehmet Paşa Sokağı’nda 1958 yılında, 9 yaşındayken elindeki gazeteleri gösterip “Yazıyor, yazıyor” diye bağırırken çekilen fotoğrafıyla ünlenen Hayreddin Baş, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Hayreddin Baş, 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Küçükayasofya’da 9 yaşındayken okul öncesi ve sonrası eline gazeteleri alıp “Yazıyor, yazıyor” diye bağırarak gazete satıyordu. 1958 yılında Hürriyet muhabiri Hilmi Şahenk, meşhur gazete satan çocuk fotoğrafını çekti. Fotoğraftaki çocuk Hayreddin Baş’tı. Baş, yıllar sonra Bahçelievler Kocasinan’a taşınarak yaşamını marangozlukla sürdürmeye başladı, evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.

Nisan ayında tedavi görmüştü

Şeker hastası olan Baş, nisan ayında Çerkezköy’de yaşayan eşi ve oğlunun yanına gitti ve bir süre hastanede tedavi gördü, iyileştikten sonra ise Kocasinan’daki evine geri döndü. 6 Temmuz’da yaşamını yitirdi, Baş’ı tek başına yaşadığı evde yeğeni Murat Baş buldu. Ölümünün ardında ise o meşhur gazeteci çocuk fotoğrafı ile Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi birçok yere mobilya ürettiği marangoz atölyesi kaldı.

“Ben beni burnumdan tanırım”

Muhtar Necmettin Ünalmış ise, “Son çıkan gazete, o da ‘yazıyor’ diye başlardı. Hayrettin Amca okuldan sonra baya gazete satmış. Eski İstanbul orası, o insanlarda hep Hayrettin amcadan gazete alırmış. Akrabaları inanmadı ‘bu o değil’ diye ama dedi ki ‘ben beni burnumdan tanırım’, o burun hala mevcuttu. 30 yıldan fazladır dostluğumuz vardı. Çok iyi bir sanatkardı. Galatasaray Lisesi’nin iç dekorlarını yapmış, oranın müdür yardımcısıyla da ilkokulu beraber okumuşlar. Yıllar sonra da orada karşılaşmışlar ve ondan sonra da lisenin bütün işlerini Hayrettin Amca’ya verirdi. Hayrettin Amcamız ağaçtan anlardı, insandan anlardı, sözden anlardı, bir de metreyle ölçü almazdı, gözle ve gönülle ölçü alırdı” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık Sonrası TatilAyrılık Sonrası Tatil
Paylaşımı Gündem OlduPaylaşımı Gündem Oldu
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine KınamaDışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar AçıklamasıEski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyorMilyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık Sonrası Tatil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımı Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anonymous Sedat Peker’i Hedef Aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk AçıklamaTemmuz 18, 2021-3:17 pm
Ayrılık Sonrası TatilTemmuz 18, 2021-3:11 pm
Paylaşımı Gündem OlduTemmuz 18, 2021-3:03 pm
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını KaybettiTemmuz 18, 2021-10:36 am
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!Temmuz 18, 2021-10:32 am
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?Temmuz 18, 2021-10:30 am
Anonymous Sedat Peker’i Hedef AldıTemmuz 18, 2021-10:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.