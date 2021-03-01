HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!
18 views
18 Temmuz 2021 - 10:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Erdoğan’ın imzaladığı görevden alma kararnamesini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün de Boğaziçi protestolarına katılan öğretim üyelerini FETÖ kumpasları ile tehdit etti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!

Erdoğan’ın imzaladığı görevden alma kararnamesini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün de Boğaziçi protestolarına katılan öğretim üyelerini FETÖ kumpasları ile tehdit etti.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine yargılanma tehdidinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasıyla ilgili  “Bu bir darbe girişimidir” yorumu yapmıştı.

Bugünkü yazısında sözkonusu yorumunu hatırlatan Karahasanoğlu, Bulu’nun rektörlüğe atanmasının ardından gösteri yapan öğretim üyelerinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “bir yere not edildiğini” ileri sürerek “Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak” dedi.

Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Cumhurbaşkanı, 6 ay önce kendisinin atadığı rektörü, görevden aldı. Ama bu karara imza atılması için çırpınan ahlaksızları da, bir yere not etti. Tıpkı, kendisine ahlaksızca saldırılar yapılan gazetelerin patronlarını, bir yere not ettiği gibi..

DAHA ÖNCE NOT ETTİKLERİ GİBİ NOT ETTİ…

Kendisine sopa sallayan darbeci generalleri bir yere not ettiği gibi.. Kendisine tehditler savuran bürokratları, bir yere not ettiği gibi.. Nasıl ki onların hepsinin hakkından geldi.. Şimdi öğretim üyeleri karşısına çıkıyorsa. Nasıl ki, bizim eleştirilerimize rağmen.. ‘Geç kalıyorsunuz. Mağduriyetler artıyor’ dememize rağmen.. Katsayı değişikliği için bekledi ise.. Başörtü yasağının kaldırılması için bekledi ise..

NOT ALSINLAR… BİR İKİ YIL SONRA…

Şimdi.. Boğaziçi öğretim üyelerini de not etti. Ve şimdilik onların istedikleri gibi, bir karara imza attı.. Ama sevinmesinler.. Sonları, 28 Şubat darbecilerinin sonu gibi olacak.. Sonları, Balyoz davasının elebaşı sanıkları gibi olacak.. Not alsınlar.. Bir yıl sonra.. İki yıl sonra.. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki, 6 ay boyunca kamu alanında gösteri yapanlara da dava açıldığında.. “Bu neyin davası” diye şaşırmasınlar..”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık Sonrası TatilAyrılık Sonrası Tatil
Paylaşımı Gündem OlduPaylaşımı Gündem Oldu
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine KınamaDışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar AçıklamasıEski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyorMilyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık Sonrası Tatil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımı Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anonymous Sedat Peker’i Hedef Aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk AçıklamaTemmuz 18, 2021-3:17 pm
Ayrılık Sonrası TatilTemmuz 18, 2021-3:11 pm
Paylaşımı Gündem OlduTemmuz 18, 2021-3:03 pm
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını KaybettiTemmuz 18, 2021-10:36 am
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!Temmuz 18, 2021-10:32 am
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?Temmuz 18, 2021-10:30 am
Anonymous Sedat Peker’i Hedef AldıTemmuz 18, 2021-10:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.