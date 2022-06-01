Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı!

Love Island yarışmacılarından Shannon Singh sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı ise adeta dudak uçuklattı.

Cesur Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacı iddialı pozlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.