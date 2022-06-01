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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı!

Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı!
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01 Haziran 2022 - 15:31

Love Island yarışmacılarından Shannon Singh sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı ise adeta dudak uçuklattı.

Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 1

İngiltere’de yayınlanan Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh modellik yaparak ününe ün katıyor.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 2

Cesur Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacı iddialı pozlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 3

Ünlü yarışmacı son Instagram paylaşımıyla yine olay yarattı.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 4

Shannon Singh arkadaşlarıyla bahçede keyif yaparken üstsüz şekilde kocasına poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 5

Shannon Singh sarı bikinisinin üstünü çıkarıp tangasıyla salıncakta poz verdi.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 6

Ünlü yarışmacının o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 7

İşte o pozlar…

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 8

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 9

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 10

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 11

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 12

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 13

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Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı! - Sayfa 14

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