Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı!

Love Island yarışmacılarından Shannon Singh sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı ise adeta dudak uçuklattı.
İngiltere’de yayınlanan Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh modellik yaparak ününe ün katıyor.
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Cesur Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacı iddialı pozlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.
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Ünlü yarışmacı son Instagram paylaşımıyla yine olay yarattı.
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Shannon Singh arkadaşlarıyla bahçede keyif yaparken üstsüz şekilde kocasına poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Shannon Singh sarı bikinisinin üstünü çıkarıp tangasıyla salıncakta poz verdi.
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Ünlü yarışmacının o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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İşte o pozlar…
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