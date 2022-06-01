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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı

Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı
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01 Haziran 2022 - 15:25

Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı

Survivor 2008’in şampiyonu Merve Oflaz, yaz sezonunu sosyal medya paylaşımlarıyla açtı.

Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 1

Var Mısın Yok Musun yarışmasına ‘hayatına renk katmak’ katıldığını söyleyen Merve Oflaz devamında Survivor’a katıldı.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 2

2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında, Survivor tarihinin ‘ilk kadın şampiyonu’ unvanını korumaya devam ediyor.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 3

34 yaşındaki Oflaz, Survivor’dan sonra kariyerine oyunculuk yaparak devam etti.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 4

Oflaz; Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü, Eve Dönüş, Kertenkele, Rengarenk, Arka Sokaklar yapımlarında yer aldı.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 5

Merve Oflaz, uzun süredir cemiyet hayatının ünlü ismi Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 6

Sevgilisi ile Muğla’da tatil yapan Oflaz, iddialı fotoğraflarla takipçilerden tam not alıyor.

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 7

İşte, Survivor Merve’nin yaza merhaba pozları…

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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 8
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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 9
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Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı - Sayfa 10

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