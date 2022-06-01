Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı
Survivor 2008’in şampiyonu Merve Oflaz, yaz sezonunu sosyal medya paylaşımlarıyla açtı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasına ‘hayatına renk katmak’ katıldığını söyleyen Merve Oflaz devamında Survivor’a katıldı.
2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında, Survivor tarihinin ‘ilk kadın şampiyonu’ unvanını korumaya devam ediyor.
34 yaşındaki Oflaz, Survivor’dan sonra kariyerine oyunculuk yaparak devam etti.
Oflaz; Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü, Eve Dönüş, Kertenkele, Rengarenk, Arka Sokaklar yapımlarında yer aldı.
Merve Oflaz, uzun süredir cemiyet hayatının ünlü ismi Allan Hakko ile aşk yaşıyor.
Sevgilisi ile Muğla’da tatil yapan Oflaz, iddialı fotoğraflarla takipçilerden tam not alıyor.
İşte, Survivor Merve’nin yaza merhaba pozları…