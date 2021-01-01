Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kur Düştü ama Zamlar Kapıda: Mart Sonrası Kriz

Kur Düştü ama Zamlar Kapıda: Mart Sonrası Kriz
3 views
24 Aralık 2021 - 17:25

Kur Düştü ama Zamlar Kapıda: Mart Sonrası Kriz

Sektör temsilcileri fiyat artışlarının döviz kurlarındaki düşüşe rağmen hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Kur Düştü ama Zamlar Kapıda: Mart Sonrası Kriz

Son bir aydır kur rekorlarına ve buna bağlı zamlara kilitlenen vatandaş, yeni ekonomik adımlar sonrası özellikle gıda alanında fiyatlarda indirim beklerken, sektör temsilcileri ise fiyatların hızla artmaya devam edeceğini açıkladı.

Doların 13 TL altına inmesi ‘zamlar geri alınır mı’ beklentisi yaratırken, gıda üreticileri ise maliyetlerin hâlâ 9 TL’lik dolar kuru seviyesinde olduğunu ve fiyatların fren yerine gaza basamaya devam edeceğini açıkladı. Son günlerde döviz düşse de çitfçinin maliyetlerinde herhangi bir düşüş olmadığını anlatan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Gerek tohumda, gerek gübrede, gerek yemde, gerek mazotta herhangi bir indirim olmaması üretim maliyetlerini artırıyor. Gıda enflasyonu devam edecek. Dövizdeki düşüşün girdilere yansımaması raflardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Mazotta, gübrede indirim olmadığı ortamda bunun tüketiciye yansıması kaçınılmaz” dedi.

MART SONRASI KRİZ

Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre, sektörün 3 yıldır zarar ettiğini ve yem tüketiminde yüzde 25’lik bir düşüş yaşandığını aktaran Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Bu dünyanın sonu gibi bir şey sektörümüz için” diye konuştu. İneklerin kesime gitmeye devam ettiğini kaydeden Solakoğlu, mart ayına yetecek kadar yem stoku olduğunu, sonrasında ise hem tavuk hem süt sektöründe çok ciddi bir kriz ve yokluk yaşanacağını anlattı.

FİYATLAR HIZLA ARTACAK

Mevcut durumu anlatmak için süt örneğini veren TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, “En son sütte maliyet çalışması yapıp, 4.70 fiyat açıklandığı vakit dolar 9.60 mertebesindeydi. Tüketici tarafında durumun vahametinin farkındayız. Ama 5.5 TL’ye mal ettiğiniz bir şeyi 4.70’e satarsanız ne kadar sürdürebilirsiniz bu üretimi. Fiyatlar hızla artmaya devam edecek” açıklamasını yaparak sektörün de bir panik havası içinde olduğunu anlattı.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü ekonomist doların yeniden yükseleceği tarihi açıkladıÜnlü ekonomist doların yeniden yükseleceği tarihi açıkladı
Dolar Düştü ama TL’nin Değer Kaybı Devam EdiyorDolar Düştü ama TL’nin Değer Kaybı Devam Ediyor
AKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal SözlerAKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal Sözler
Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiasıAli Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası
TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam KapıdaTYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı elbisesi ile göğüs frikiği vermişti! Didem Soydan derin yırtmaçlı cesur pozuyla büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü ekonomist doların yeniden yükseleceği tarihi açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kur Düştü ama Zamlar Kapıda: Mart Sonrası Kriz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Düştü ama TL’nin Değer Kaybı Devam Ediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Koç Sergen Yalçın’la Görüştü İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boşanmalarda Flaş Karar: Belli Süre Sonra Nafakayı Devlet Ödeyecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Apple Türkiye’den indirim kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın transparan mini elbisesiyle yürek hoplattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !