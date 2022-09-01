Ünlü Astrolog Michaela’ya büyük jest!

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela’ya; yakın dostu ünlü oyuncu Didem Aksu tarafından bomba bir hediye yapıldı! Parfüm sektörüne hızlı bir geçiş yapan Didem Aksu; Michaela adına Fransa’da özel parfüm üretip piyasaya sundu! Bu jest karşısında oldukça sevinen Michaela duygularını dile getirdi.” Canım dostum, arkadaşım, kardeşim bana öyle bir sürpriz yaptı ki çok şaşırdım! Bu kadar büyük bir jest beklemiyordum! Ömrümün sonuna kadar bu anı asla unutmayacağım! Didem benim uğuruma ve öngörülerime çok inanır ve güvenir. Benim ona hep uğurlu geldiğimi söyler! Eminim ki kokuları dünya çapında zirve yapacak” dedi! Michaela Astro kehanetleriyle Türkiye’yi ve dünyayı peşinden koşturmaya devam ediyor!