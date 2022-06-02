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Ümit Özdağ saat verdi: Kapılarına gidiyor

Ümit Özdağ saat verdi: Kapılarına gidiyor
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02 Haziran 2022 - 15:35

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı ziyaret edeceğim” dedi.

Esenyurt’taki bir camide çocuğa taciz iddiası Türkiye’nin gündemini sarsmıştı.

Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istemişti. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü de bölgeye gitmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bugün saat 14.00’de Esenyurt Kaymakamlığı’nı ziyaret edeceğini duyurdu. Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağını duyuran Özdağ, “Muhtemelen Kaymakam SS’den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. ( Lütfen beni şaşırtın) Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağım” dedi.

Özdağ’ın açıklaması şöyle:

“Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı  ziyaret edeceğim. Muhtemelen Kaymakam SS’den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. ( Lütfen beni şaşırtın) Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağım.”

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