Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
4 views
02 Mart 2022 - 14:44

Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndüUkrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…
Kiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden olduKiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
THY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – FenerbahçeTHY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – Fenerbahçe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliği ile Kendine Hayran Bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – Fenerbahçe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere Başbakanı Johnson’ından Ukraynalılara: ‘200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz’
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olunMart 2, 2022-4:36 pm
Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’Mart 2, 2022-3:21 pm
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndüMart 2, 2022-2:57 pm
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…Mart 2, 2022-2:56 pm
Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldıMart 2, 2022-2:44 pm
Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliği ile Kendine Hayran BıraktıMart 2, 2022-2:37 pm
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!Mart 2, 2022-2:29 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !