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UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!

UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!
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26 Kasım 2021 - 14:22

UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum, Fenerbahçe ve Beşiktaş…

 

Avrupa’daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi’ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar…

Türkiye, Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetle UEFA sıralamasında iki basamak birden yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik! İşte detaylar…
 

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Sporting’e 4-0 mağlup oldu be grubundaki 4. maçlar sonucunda puansız kaldı.
 

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransa ekibi Marsilya’yı 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son haftada Lazio deplasmanına liderlik için gidecek.
 

UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.
2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK 

2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

Takımlarımızın bu sezon Avrupa’da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
İLK 15E GİRMEK ÖNEMLİ 

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İLK 15’E GİRMEK ÖNEMLİ

Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15’te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi’ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi’ne ise takım gönderemeyeceğiz.
 

Sezonu ilk 15’te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi’ne 2 takımla katılabileceğiz.
İşte UEFA Ülkeler Sıralamasında son durum 

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması’nda son durum

1- İNGİLTERE: 99.212

1- İNGİLTERE: 99.212

2- İSPANYA: 86.998

2- İSPANYA: 86.998

3- İTALYA: 71.473

3- İTALYA: 71.473

4- ALMANYA: 69.213 

4- ALMANYA: 69.213

5- FRANSA: 53.581

5- FRANSA: 53.581

6- PORTEKİZ: 48.382

6- PORTEKİZ: 48.382

7- HOLLANDA: 42.700

7- HOLLANDA: 42.700

8- AVUSTURYA: 35.450

8- AVUSTURYA: 35.450

9- İSKOÇYA: 33.500

9- İSKOÇYA: 33.500

10- RUSYA: 32.682

10- RUSYA: 32.682

11- UKRAYNA: 31.400

11- UKRAYNA: 31.400

12- SIRBİSTAN: 29.875

12- SIRBİSTAN: 29.875

13- BELÇİKA: 29.800

13- BELÇİKA: 29.800

14- İSVİÇRE: 28.675

14- İSVİÇRE: 28.675

15- YUNANİSTAN: 25.950

15- YUNANİSTAN: 25.950

16- TÜRKİYE: 25.900

16- TÜRKİYE: 25.900

17- GÜNEY KIBRIS: 25.875

17- GÜNEY KIBRIS: 25.875

18- DANİMARKA: 25.775

18- DANİMARKA: 25.775

19- HIRVATİSTAN: 25.650

19- HIRVATİSTAN: 25.650

20- ÇEKYA: 25.600

20- ÇEKYA: 25.600

21- NORVEÇ: 24.750

21- NORVEÇ: 24.750

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