UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!
1 views
26 Kasım 2021 - 14:22
UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum, Fenerbahçe ve Beşiktaş…
Avrupa’daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi’ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar…
Türkiye, Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetle UEFA sıralamasında iki basamak birden yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik! İşte detaylar…
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Sporting’e 4-0 mağlup oldu be grubundaki 4. maçlar sonucunda puansız kaldı.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransa ekibi Marsilya’yı 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son haftada Lazio deplasmanına liderlik için gidecek.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.
2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK
Takımlarımızın bu sezon Avrupa’da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15’te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi’ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi’ne ise takım gönderemeyeceğiz.
Sezonu ilk 15’te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi’ne 2 takımla katılabileceğiz.
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.