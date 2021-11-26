UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.