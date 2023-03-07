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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi…

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi…
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07 Mart 2023 - 10:24
TİAK Televizyon İzleyici Ölçümü İzleme Davranışları 2022 Yılına Genel Bakış raporu yayınlandı. Böylece ’10 Yılın En Çok İzlenen Programları’ (2012 – 2022 ) belli oldu. İşte o sıralama…

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 1

TİAK Televizyon İzleyici Ölçümü İzleme Davranışları 2022 Yılına Genel Bakış raporu yayınlandı. Açıklanan raporla birlite Türkiye’de ’10 Yılın En Çok İzlenen Programları’ (2012 – 2022 ) da ortaya çıktı.

İşte son 10 yılda en çok izlenenler…

122

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 2

20) Mucize Doktor (FOX / 12.12.2019) %17,55

222

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 3

19) Mucize Doktor (FOX / 21.11.2019) %17,58

322

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 4

18) Bir Zamanlar Çukurova (ATV / 20.04.2020) %17,77

422

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 5

17) Mucize Doktor (FOX / 6.02.2020) %18,07

522

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 6

16) Galatasaray – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (Star TV / 17.09.2013) %18.09

622

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 7

15) Mucize Doktor (FOX / 30.01.2020) %18,1

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 8

14) Fenerbahçe – Lazio (Star TV / 4.04.2013) %18,1

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 9

13) Galatasaray – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV / 26.05.2016) %18,24

922

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 10

12) Sen Anlat Karadeniz  (ATV / 7.02.2018) %18.44

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 11

11) Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV / 01.03.2018) %18,51

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 12

10) Sen Anlat Karadeniz  (ATV / 7.03.2018) %18.55

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 13

9) Galatasaray – M.United (Star / 20.11.2012) %18.55

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Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 14

8) Türkiye – İzlanda (TRT 1 / 11.06.2019) %19.25

1422

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 15

7) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 28.02.2018) %19.39

1522

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 16

6) Beşiktaş – Fenerbahçe (ATV / 5.08.2017) %19.51

1622

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 17

5) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 14.02.2008) %20.43

1722

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 18

4) Shalke 04 – Galatasaray (Star / 12.03.2013) %20.59

1822

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 19

3) Galatasaray – Real Madrid (Star / 9.04.2013) %21.02

1922

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 20

2) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 21.02.2018) %21.38

2022

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 21

1) Benfica – Fenerbahçe (Star / 2/05/2013) %21.87

2122

Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi… - Sayfa 22

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