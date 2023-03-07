Türkiye’nin son 10 yılda en çok izlenenleri belli oldu! O akşamlar herkes ekrana kilitlendi…

TİAK Televizyon İzleyici Ölçümü İzleme Davranışları 2022 Yılına Genel Bakış raporu yayınlandı. Açıklanan raporla birlite Türkiye’de ’10 Yılın En Çok İzlenen Programları’ (2012 – 2022 ) da ortaya çıktı.
İşte son 10 yılda en çok izlenenler…
20) Mucize Doktor (FOX / 12.12.2019) %17,55
19) Mucize Doktor (FOX / 21.11.2019) %17,58
18) Bir Zamanlar Çukurova (ATV / 20.04.2020) %17,77
17) Mucize Doktor (FOX / 6.02.2020) %18,07
16) Galatasaray – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (Star TV / 17.09.2013) %18.09
15) Mucize Doktor (FOX / 30.01.2020) %18,1
14) Fenerbahçe – Lazio (Star TV / 4.04.2013) %18,1
13) Galatasaray – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV / 26.05.2016) %18,24
12) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 7.02.2018) %18.44
11) Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV / 01.03.2018) %18,51
10) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 7.03.2018) %18.55
9) Galatasaray – M.United (Star / 20.11.2012) %18.55
8) Türkiye – İzlanda (TRT 1 / 11.06.2019) %19.25
7) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 28.02.2018) %19.39
6) Beşiktaş – Fenerbahçe (ATV / 5.08.2017) %19.51
5) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 14.02.2008) %20.43
4) Shalke 04 – Galatasaray (Star / 12.03.2013) %20.59
3) Galatasaray – Real Madrid (Star / 9.04.2013) %21.02
2) Sen Anlat Karadeniz (ATV / 21.02.2018) %21.38
1) Benfica – Fenerbahçe (Star / 2/05/2013) %21.87