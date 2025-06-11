GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’NDE YÖNETİM DEĞİŞTİ

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa’da yerel yönetimde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine, AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili olarak seçildi. Bu gelişmeyle birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi CHP’den AK Parti’ye geçti.

MECLİS OYLAMASINDA ÜÇÜNCÜ TURDA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanan Bahçetepe’nin ardından, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde bugün başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan ve üç tur süren oylamada, Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu mecliste AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise seçimi kaybetti.

Bu sonuçla birlikte, yerel seçimlerde başkanlığı kazanan CHP yönetimi yerini AK Parti’ye bırakmış oldu. Seçimin kaderini, meclis çoğunluğunun AK Parti’de olması belirledi. Yerel seçimlerde CHP adayı Bahçetepe yüzde 40,44 oyla başkan seçilirken, AK Parti mecliste yüzde 40,86 oy oranıyla üstünlük sağlamıştı.

YENİ BAŞKANVEKİLİ ERAY KARADENİZ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğan Eray Karadeniz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü de tamamlamıştır. Meslek hayatına avukat olarak devam eden Karadeniz, siyasi kariyerine ise genç yaşta adım attı.

2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, ardından İBB Gençlik Meclisi Üyesi olarak görev aldı. 2009-2018 arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olan Karadeniz, 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy adayı Özgül Özkan Yavuz’un danışmanlığını üstlendi. Ayrıca, 2023 seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu olarak görev yaptı.

Sivil toplum ve gençlik projelerine de katılım sağlayan Karadeniz, Avrupa Birliği destekli çeşitli projelerde grup liderliği yaparak uluslararası düzeyde deneyim kazandı.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASİ DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Gaziosmanpaşa’da yaşanan bu değişim, sadece yerel düzeyde değil, İstanbul siyasetinde de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. CHP’nin kazandığı belediye başkanlığı, meclis çoğunluğunun AK Parti’de olması nedeniyle AK Parti’nin kontrolüne geçmiş oldu. Uzmanlara göre bu tür gelişmeler, yerel yönetimlerin işleyişi ve siyasi ittifak dengeleri açısından dikkatle izlenmeli.