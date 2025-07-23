Türkiye ve İngiltere Arasında Eurofighter Typhoon Mutabakatı İmzalandı

Türkiye, savunma sanayii alanında kritik bir adım atarak İngiltere ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için kapsamlı bir mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda imzalanan bu anlaşma, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in katılımıyla resmileşti. Anlaşma kapsamında Türkiye’nin, Eurofighter konsorsiyumu içerisinde resmi kullanıcı ülke statüsüne kavuşacağı ve toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin planlandığı bildirildi.

Bu adım, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere başlattığı arayışta önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon’lar, sahip oldukları yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş aviyonik sistemleri ve çok amaçlı görev kabiliyetleriyle Türk Hava Kuvvetleri’ne stratejik avantaj sağlayacak. Ayrıca, anlaşma ile birlikte Türkiye’nin savunma sanayii alanında İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile iş birliği de artacak.

Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, uçakların Türkiye’ye teslimatı ve teknik detaylar için pazarlık süreci başlayacak. Özellikle Almanya’nın Eurofighter ihracatına onay vermesi, sürecin önünü açtı ve tedarik için siyasi engeller büyük ölçüde aşıldı. Bu gelişme, Türkiye’nin hem hava gücünü artıracak hem de NATO’daki caydırıcılık kapasitesini güçlendirecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bu anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayacak. Eurofighter Typhoon’lar, Türk Hava Kuvvetleri’nin etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaracak,” dedi.

Eurofighter Typhoon anlaşmasının, yerli savaş uçağı KAAN’ın hizmete gireceği döneme kadar Türkiye’nin hava savunmasında önemli bir boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Ayrıca bu iş birliği, savunma sanayii alanında teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını da beraberinde getirecek.