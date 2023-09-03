Turan Hançerli, BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılmakta olan toplantılara davetli olarak ABD’nin New
York kentine gitti.
Daha önce iki kez BM kürsüsünde çalışmalarını anlatan Hançerli, bu sefer de Ortadoğu ve Batı
Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerini (MEWA) temsil etti.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel
Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar (SKA Eylem Haftası) etkinliğinde İngilizce konuşma
yapan Başkan Hançerli; “Küresel SKA Yerelleştirme Fonu” kurma önerisinde bulundu.
Turan Hançerli, şu sözlerle dünyaya seslendi:
“Sevgili meslektaşlarım,
Sevgili misafirler,
Bugün özellikle UCLG Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki kardeş kurumların bir temsilcisi
olarak sizlere konuşma yapmaktan büyük onur duyuyorum.
Bu yıl Türkiye’de Cumhuriyetimizin doğuşunun 100 Yılı.
Yüzüncü yılımızı kutladığımız bu yılda, dünyayı üzerinde yaşayan herkes için yaşanabilir bir yer
haline getirmeye yönelik evrensel değerlerimizi ve hedeflerimizi ele alan bu uluslararası toplantıda
bulunmak, ülkemin bir vatandaşı olarak benim için özel bir onur.
Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi, insanlığın ortak deneyimleri bakımından uzun ve köklü bir
geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyunca insan uygarlıklarına ışık tutan ilk bilimsel, felsefi ve edebi
ilerlemelerin beşiğidir.
Saygıdeğer delegeler,
Yerel yönetimler olarak, son yıllarda pandemiden kaynaklanan çalkantılar, ekonomik zorluklar ve
trajik depremlerin yanı sıra bazı diğer krizlerle ve doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.
Tüm bu deneyimler özgüvenimizi artırdı ve bu zorluklardan daha da güçlü şekilde çıktık.
Ayrıca bu deneyimler, yerel yönetimlerin halklarının sorunlarına ve beklentilerine yönelik eşsiz
yakınlığı ve anlayışıyla, bu kriz zamanlarında, en çetin mücadelelerle başa çıkarken dahi benzersiz
bir çeviklik ve hassasiyet gösterme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Yerel yönetimler bu zor zamanlardan geçerken tutarlı biçimde gerçek sorunlara gerçek çözümler
sunmuş; yenilikçi, hızlı ve etkili yardım mekanizmalarını hayata geçirme kabiliyetlerini
göstermiştir.
Biz bunu “Yerel Yönetimin Dönüştürücü Gücü” olarak adlandırıyoruz.
Sevgili dostlar,
Geçtiğimiz Temmuz ayında BM tarafından düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forum 2023’te, kalkınma
modelimizin temeli olan “Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme” ilkemizi sunduk.
Bu yaklaşım;
Yerel düzeyde mevcut varlıkların ve kaynakların, vatandaşlık sıfatıyla bunlar üzerinde en fazla
hakka sahip olan halkların ihtiyaçları ve beklentileri için en verimli şekilde kullanılmasını;
Gelir eşitliğini, İyi kamu yönetişimini, insanların aidiyet duygusunu, toplumsal değerleri ve ortak
arzuları nesilden nesle aktaran en etkili mekanizmayı sağlamaktadır.
Bu yaklaşım, varlığın adil ve eşit dağılımına, ekonomik kapsayıcılığa, vatandaşlarımız arasında
dayanışmaya ve toplumlarımızın her düzeyinde sosyal ve kültürel uyuma giden sağlam bir yoldur.
Başka bir açıdan bakıldığında bu yaklaşım, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir
temel oluştururken küresel düzeyde de kalkınma ve istikrara büyük katkı sağlayan, kolayca
benimsenebilir ve aktarılabilir bir çerçeve sunmaktadır.
Bu nedenle, “Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme” açık bir şekilde dünyadaki tüm insanlar için
bir Demokrasi ve Barış Vizyonu’na bağlılığın yenilenmesine dair güçlü bir mesaj vermektedir ve
önemli bir anlama sahiptir.
Ulusal hükümetlerin bu yaklaşımı destekleme konusunda önemli bir payları ve görevleri olduğuna
inanıyorum.
Bu noktayla bağlantılı olarak, Birleşmiş Milletler himayesinde bir “Küresel SKA Yerelleştirme
Fonu” kurulmasını önermek istiyorum.
Bu fon,
– ortak geleceğimiz üzerine cesur yeni bir düşünceyi hızlandıracak;
– yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olacak; ve böylece
– gerçek kalkınma için büyük bir potansiyel açığa çıkaracak,
cinsiyeti, ırkı, dini veya etnik kökeni ne olursa olsun hiçbir kimsenin geride bırakılmasına müsaade
etmeyecektir.
Sevgili dostlar,
SKA’lara giden yolculuğumuz, adanmışlık ve işbirliği gerektiriyor.
Burada bulunan herkese ve bizi duyanlara çağrım şudur: sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için
birleşelim, paylaşalım ve birlikte çalışalım.
Teşekkür ederim.