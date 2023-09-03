Turan Hançerli, BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Birleşmiş Milletler

Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılmakta olan toplantılara davetli olarak ABD’nin New

York kentine gitti.

Daha önce iki kez BM kürsüsünde çalışmalarını anlatan Hançerli, bu sefer de Ortadoğu ve Batı

Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerini (MEWA) temsil etti.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel

Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar (SKA Eylem Haftası) etkinliğinde İngilizce konuşma

yapan Başkan Hançerli; “Küresel SKA Yerelleştirme Fonu” kurma önerisinde bulundu.

Turan Hançerli, şu sözlerle dünyaya seslendi:

“Sevgili meslektaşlarım,

Sevgili misafirler,

Bugün özellikle UCLG Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki kardeş kurumların bir temsilcisi

olarak sizlere konuşma yapmaktan büyük onur duyuyorum.

Bu yıl Türkiye’de Cumhuriyetimizin doğuşunun 100 Yılı.

Yüzüncü yılımızı kutladığımız bu yılda, dünyayı üzerinde yaşayan herkes için yaşanabilir bir yer

haline getirmeye yönelik evrensel değerlerimizi ve hedeflerimizi ele alan bu uluslararası toplantıda

bulunmak, ülkemin bir vatandaşı olarak benim için özel bir onur.

Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi, insanlığın ortak deneyimleri bakımından uzun ve köklü bir

geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyunca insan uygarlıklarına ışık tutan ilk bilimsel, felsefi ve edebi

ilerlemelerin beşiğidir.

Saygıdeğer delegeler,

Yerel yönetimler olarak, son yıllarda pandemiden kaynaklanan çalkantılar, ekonomik zorluklar ve

trajik depremlerin yanı sıra bazı diğer krizlerle ve doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.

Tüm bu deneyimler özgüvenimizi artırdı ve bu zorluklardan daha da güçlü şekilde çıktık.

Ayrıca bu deneyimler, yerel yönetimlerin halklarının sorunlarına ve beklentilerine yönelik eşsiz

yakınlığı ve anlayışıyla, bu kriz zamanlarında, en çetin mücadelelerle başa çıkarken dahi benzersiz

bir çeviklik ve hassasiyet gösterme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Yerel yönetimler bu zor zamanlardan geçerken tutarlı biçimde gerçek sorunlara gerçek çözümler

sunmuş; yenilikçi, hızlı ve etkili yardım mekanizmalarını hayata geçirme kabiliyetlerini

göstermiştir.

Biz bunu “Yerel Yönetimin Dönüştürücü Gücü” olarak adlandırıyoruz.

Sevgili dostlar,

Geçtiğimiz Temmuz ayında BM tarafından düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forum 2023’te, kalkınma

modelimizin temeli olan “Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme” ilkemizi sunduk.

Bu yaklaşım;

Yerel düzeyde mevcut varlıkların ve kaynakların, vatandaşlık sıfatıyla bunlar üzerinde en fazla

hakka sahip olan halkların ihtiyaçları ve beklentileri için en verimli şekilde kullanılmasını;

Gelir eşitliğini, İyi kamu yönetişimini, insanların aidiyet duygusunu, toplumsal değerleri ve ortak

arzuları nesilden nesle aktaran en etkili mekanizmayı sağlamaktadır.