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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip “Bu size 5 sene yeter” dedi

Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip “Bu size 5 sene yeter” dedi
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17 Haziran 2022 - 13:53

“Türkiye’de benim gibisi yok” diyen Tuğba Ekinci paylaşımlarının dozunu artırdı. Son olarak sahne öncesi oturduğu yerden kalkıp kalçasını kameraya gösteren Ekinci herkesi şoke etti. Ekinci daha sonra ise bir paylaşım daha yaparak “Bu size 5 sene yeter” dedi.

Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 1

Yeni şarkı çıkaran Tuğba Ekinci paylaşımlarıyla şoke etti.

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 2

Klibinde de cesur hareketlere yer veren Tuğba Ekinci konser öncesi kamerayı açıp dans ettiği anları yayınlarken file çorabının üzerine giydiği minicik şortuyla ilginç anlara imza attı.

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 3

Tuğba Ekinci oturduğu yerden kalkarak kameraya poposunu gösterdi.

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 4

Herkesi şoke eden anlara imza atan Ekinci daha sonra ise “Herkese seksi demeye başladınız bu size beş sene yeter” yorumunda bulundu.

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 5

Kendisi için “Daha iyisi gelmez” diyen Ekinci’nin bu hareketi reklam olarak yorumlandı.

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 6

İşte o anlar…

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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 7
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 8
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 9
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 10
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 11
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 12
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 13
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 14
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 15
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 16
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 17
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Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi - Sayfa 18

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