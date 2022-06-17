Burcu Özberk küçük bikinisiyle güneşin tadını çıkardı! Tatilde hayran bıraktı

Önceki gün Bodrum Gölköy’de tatil yaparken görüntülenen ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinin yıldızı Burcu Özberk, düzgün fiziği ile kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu barınaktan sahiplendiği köpeği ile eğlenirken, bol bol denize girdi.