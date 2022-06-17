Burcu Özberk küçük bikinisiyle güneşin tadını çıkardı! Tatilde hayran bıraktı

Önceki gün Bodrum Gölköy’de tatil yaparken görüntülenen ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinin yıldızı Burcu Özberk, düzgün fiziği ile kendisine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu barınaktan sahiplendiği köpeği ile eğlenirken, bol bol denize girdi.
Burcu Özberk, çok izlenen dizisi ‘Aşk Mantık İntikam’ biter bitmez soluğu Bali tatilinde almıştı.
Güzel oyuncu, şimdi de Bodrum’da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Önceki gün Gölköy’de, üç ay önce barınaktan sahiplendiği köpeği Çangu ile denize girerken görüntülenen Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Çangu’yu yüzerken telefonu ile fotoğraflayan Özberk, siyah ve pembe bikinileriyle, herkesi kendine hayran bıraktı.
İşte Burcu Özberk’in tatil fotoğrafları…