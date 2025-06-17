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Trump’tan G7 Zirvesinde Şok Karar

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Trump’tan G7 Zirvesinde Şok Hamle: Ani Kararla Beyaz Saray’a Döndü!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi’ni beklenmedik bir şekilde yarıda bırakarak Washington’a döndü. Bu gelişme, küresel gündemde yankı uyandırdı.

Trump'tan sürpriz karar - Olay Gazetesi Bursa Gazetesi Bursa

G7 Zirvesini Ani Bir Kararla Terk Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi’ni planlanandan erken terk ederek Beyaz Saray’a dönüş yaptı. Beyaz Saray yetkilileri, bu kararın “uluslararası güvenlik tehditlerine karşı alınan stratejik bir adım” olduğunu belirtti.

İran-İsrail Gerilimi Mi Nedeni?

Trump’ın apar topar dönüşü, özellikle İran ve İsrail arasında artan tansiyon ile ilişkilendiriliyor. Başkan, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “bu karar ateşkesle ilgili değil, çok daha büyük bir meseleyle alakalı” ifadelerini kullandı.

Macron’a Sert Tepki: “Reklam Peşinde”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Trump’ın ayrılışını “ateşkese destek vermemek” olarak yorumlamasına Trump sert yanıt verdi. Truth Social’da Macron’u “reklam peşinde koşmakla” suçladı.

ABD Başkanı Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı - Dünya Haberleri

Beyaz Saray’da Acil Güvenlik Toplantısı

Trump’ın dönüşü sonrası Beyaz Saray’da ulusal güvenlik danışmanlarıyla acil bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Bu adım, ABD’nin Orta Doğu’daki politikasında ani bir değişiklik yapabileceği yorumlarına neden oldu.

Küresel Medyada Geniş Yankı

Trump’ın G7’yi yarıda bırakması, uluslararası basında da geniş yankı buldu. Uzmanlar bu hamleyi, ABD’nin İran politikalarında sertleşme sinyali olarak değerlendiriyor.

Trump’tan G7 Zirvesinde Şok Karar
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