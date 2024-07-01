Trump suikasta uğradığı yerde miting yapacak

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Büyük ve etkileyici bir miting için Butler’a geri döneceğim” ifadelerini kullandı. Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve diğer “vatanseverleri” anmak amacıyla düzenleneceğini belirten Trump, mitingin kesin tarihini ise paylaşmadı.

Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için bizi izlemeye devam edin,” şeklinde tamamladı.

TRUMP’A SUİKAST GİRİŞİMİEski Başkan Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki Butler bölgesinde düzenlenen seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı bir saldırıya uğramış ve sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi ise yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı bir suikast girişimi olarak nitelendirirken, yapılan incelemeler sonucunda saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ve olay yerinde öldürüldüğünü duyurdu.