18 Liraya Çıkan Dolar 11,30’a Geriledi: Piyasalarda Son Durum Ne?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından 18 liraya kadar yükselen dolar ani bir düşüşle 11 lira seviyesine kadar geriledi.
Merkez’in faizi yüzde 1 oranında düşürmesi nedeniyle 18 lira seviyesine kadar yükselen dolar yeni güne 12 lira bandından başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur farkı açıklamalarının ardından hızla değer kaybeden dolar 11 lira bandına kadar geriledi. Dolar piyasaların açıldığı ilk dakikalarda 12.10 lira bandından işlem gördü. Şu an ise 11.30 liradan düşüşe devam ediyor.
Piyasalarda son durum:
Euro: 13,64 TL
Sterlin: 15, 95 TL
Gram Altın: 691 TL
Çeyrek Altın: 1.143 Lira