18 Liraya Çıkan Dolar 11,30’a Geriledi: Piyasalarda Son Durum Ne?

Merkez’in faizi yüzde 1 oranında düşürmesi nedeniyle 18 lira seviyesine kadar yükselen dolar yeni güne 12 lira bandından başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur farkı açıklamalarının ardından hızla değer kaybeden dolar 11 lira bandına kadar geriledi. Dolar piyasaların açıldığı ilk dakikalarda 12.10 lira bandından işlem gördü. Şu an ise 11.30 liradan düşüşe devam ediyor.

Piyasalarda son durum:

Euro: 13,64 TL

Sterlin: 15, 95 TL

Gram Altın: 691 TL

Çeyrek Altın: 1.143 Lira