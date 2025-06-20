İRAN’DAN İSRAİL’E SİBER TEHDİT: GÜVENLİK KAMERALARI CASUSLUK ARACI OLDU

İsrail’de özel güvenlik kameralarının İran tarafından istihbarat amaçlı kullanıldığı iddiası endişe yarattı. Uzmanlar, vatandaşlara kamera sistemlerini kapatma ve şifrelerini değiştirme çağrısı yaptı.



İran ve İsrail arasında Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar artık sadece askeri alanda değil, dijital düzlemde de yoğun şekilde hissediliyor. İsrail basınına göre, İran’ın Tel Aviv gibi büyük şehirlerdeki özel güvenlik kameralarını hackleyerek balistik füze saldırılarında hedef tespiti yaptığı iddia edildi.

Eski İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Refael Franco, vatandaşlara “Evinizdeki güvenlik kameralarını kapatın ya da şifrelerini değiştirin” uyarısında bulunarak, saldırıların arttığını belirtti.

İsrail Siber Müdürlüğü de İran’ın, internet bağlantılı ev tipi güvenlik kameralarını askeri hedefler belirlemek için kullandığını doğruladı. Sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin bu kameralarla kaydedildiği öne sürüldü. Benzer şekilde, Hamas’ın da 7 Ekim 2023’teki saldırı öncesi güvenlik kameralarından istihbarat topladığı hatırlatıldı.

Dijital cephedeki savaş sadece İsrail’le sınırlı değil. Rusya, Ukrayna savaşında sınır geçişleri ve askeri üslerdeki kameraları kullanırken, ABD ise Çin menşeli güvenlik sistemlerine karşı yasaklar getirmişti. Ukrayna da benzer şekilde 2022’de vatandaşlara çevrim içi yayınları durdurma çağrısı yapmıştı.

İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken, yakın zamanda İsrail destekli bir hacker grubunun İran’ın kripto para borsası Nobitex’e siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Siber güvenlik uzmanları, gözetim sistemlerinde en büyük riskin güncellenmeyen yazılımlar, zayıf parolalar ve ucuz cihazlar olduğunu vurguluyor. İsrail’de 66 bin kameranın hâlâ varsayılan şifreyle çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, “Bir güvenlik kamerası yalnızca evi değil, komşu binaları, altyapıyı ve stratejik alanları da izleyebilir.” Bu nedenle, teknolojik güvenliğin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısı yapılıyor.