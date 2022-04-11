TGRT Ankara temsilciliğine hangi deneyimli gazeteci getirildi?

Batuhan Yaşar’ın vefatıyla boşalan TGRT Ankara temsilciliğine, yine yıllarını bu kuruma vermiş deneyimli bir gazeteci getirildi.

İhlas Medya yönetimi, TGRT Haber TV Ankara temsilciliği için Ercan Gürses’le el sıkıştı.

Gürses görevine bugün başladı.

Bu gelişme medya camiasında kolay kolay rastlanmayacak bir durumu da ortaya çıkardı.

Zira bu, Ercan Gürses’in TGRT’de dördüncü dönemi olacak.

“TGRT Haber’de Ercan’ları ikiledik”

Transferi sosyal medya hesabından duyuran TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, “Hoşgeldin adaş… TGRT Haber’de Ercan’ları ikiledik. @tgrthabertv

Ankara Temsiciliği görevine Ankara’nın cevval gazetecilerinden @ercangurses

atandı. Hayırlı uğurlu olsun Başarılar dilerim.” diye yazdı.

ERCAN GÜRSES KİMDİR?

1972 yılında Ankara’da doğan Ercan Gürses, ilk ve orta öğrenimini başkentte tamamladı.Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Gürses, mesleğe 1994 yılında TGRT televizyonunda siyaset muhabiri olarak başladı.

2001-2002 yılları arasında Show TV’de Başbakanlık muhabirliği yaptı.

Gürses sonra tekrar TGRT’ye döndü ve yedi yıl daha, 2002-2009 arasında bu kurumda parlamento muhabirliği görevinde bulundu.2009 yılında üç ay Devlet Bakanlığı basın danışmanlığı görevini yürüttükten sonra yeniden aktif gazeteciliğe NTV ile döndü.Ercan Gürses 2009 ortalarında göreve başladığı NTV’de 5 yıl boyunca parlamento ve başbakanlık muhabirliği görevini yürüttü.2013 yılında Türkiye Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcılığı’na getirilen Gürses, bu süre zarfında aynı kurumda köşe yazarlığı da yaptı.O dönemde TGRT televizyonunda “Ercan Gürses’le Hafta Sonu” isimli haber-aktüalite programını sunan Gürses, eş zamanlı olarak aynı kanalda “Manşet” isimli programı da yaptı.

2015 yılında bir süre TRT AVAZ televizyonunda “Ercan Gürses’le Gündem” isimli programı da sundu. Aynı yılın Mayıs ayında İngiliz Reuters haber ajansına geçen ve siyaset muhabiri olarak çalışmaya başlayan Gürses 3 yıl boyunca Reuters’da görev yaptı.

Ercan Gürses 2018 yılının Mayıs ayında Demirören Medya’ya transfer oldu.2018-2021 arasında Kanal D Ankara temsilciliği görevini yürüten Gürses, bu süre zarfında ayrıca CNN Türk televizyonunda “Türkiye’nin Gündemi” isimli siyaset programını da sundu. Gürses 2021 yılının Mart ayında getirildiği DHA Ankara temsilciliği görevinden geçtiğimiz ay istifa ederek ayrılmıştı.Sürekli basın kartı sahibi Ercan Gürses’in birçok mesleki ödülü de bulunuyor.