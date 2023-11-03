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TFF’den iddialara yanıt: Biletlerin satışları kulüpler tarafından belirlenir

TFF’den iddialara yanıt: Biletlerin satışları kulüpler tarafından belirlenir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 13:34
Türkiye Futbol Federasyonu, Tuzlaspor bilet satışları ile ilgili çarpıcı iddialar sonrası suskunluğunu bozdu
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