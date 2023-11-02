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Sarı-kırmızı takım, ligdeki son 9 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı

Sarı-kırmızı takım, ligdeki son 9 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Kasım 2023 - 12:35

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

LİGDE SON 9 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig’deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı. “Cimbom” bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9’unu kazandı, birinde berabere kaldı.

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21 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

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Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe’de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MUSLERA CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, yarın kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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