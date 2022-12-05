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Teröristleri kara harekatı korkusu sardı… ABD’ye böyle yalvardı: Bizi unutmayın!

Teröristleri kara harekatı korkusu sardı… ABD’ye böyle yalvardı: Bizi unutmayın!
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05 Aralık 2022 - 10:53

Türkiye’nin başarı ile gerçekleştirdiği hava harekatı sonrası bölgedeki teröristleri korku sardı. Terör elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ABD basınına yazı yazdı. Şahin ‘Biz ABD’nin Suriye’deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın’ dedi. Şahin’in sözleri örgütün içinde bulunduğu panik havasını gözler önüne serdi.

‘Pençe Kılıç’ hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz’ sözlerinin yankıları sürerken teröristler çareyi ABD’ye yalvarmakta buldu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post büyük bir skandala imza attı.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri komutanı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post için bir yazı kaleme aldı.

‘ABD’nin Suriye’deki en sadık müttefikiyiz, bizi unutmayın’ başlıklı yazıda Şahin, Ayn el Arab’ın bir kez daha tehdit altında olduğunu iddia etti.

Terör elebaşı Türkiye’yi kastederek tehdidin bir NATO ülkesinden geldiğini savundu.

uluslararası topluma çağrı yapan Şahin, harekâtın önüne geçilmesi için ‘derhal somut adımlar atın’ çağrısında bulundu.

Türkiye, 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü terör saldırıdan PKK/PYD/YPG’yi sorumlu tutuyor.

BIDEN’DAN YARDIM DİLENMİŞTİ

Terör elebaşı geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden’dan adeta yardım dilenmiş, Biden’a seslenen Şahin, ‘seçim dönemi yaptığınız Kürtleri koruma çağrısını unutmayın’ demişti.

Hava saldırılarının kara operasyonunun habercisi olduğuna inandığını belirten Şahin, ABD hükümetine bu sözlerle seslenmişti;

‘Şimdiye kadar yapılan açıklamalar, Türkiye’nin bize karşı yeni operasyonlar başlatma planlarını durdurmaya yetmedi.’

Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

Operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilmişti.

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