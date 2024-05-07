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Tarkan’ın karısı gözümüze soktu. Bileklik 1 milyon TL yüzük 15 milyon TL! Megahediye

Tarkan’ın karısı gözümüze soktu. Bileklik 1 milyon TL yüzük 15 milyon TL! Megahediye
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2024 - 16:10
Şarkıcı Tarkan’dan 8. evlilik yıldönümlerinde eşi Pınar Tevetoğlu’na servetlik hediyeler…

Megastar Tarkan, birkaç gün önce eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliklerinin 8. yılını kutladı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, yıl dönümlerini Boğaz’da bir teknede geçirdi.

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Asıl bomba ise fotoğraflarda saklıydı. Pınar Tevetoğlu’nun ‘su yolu’ diye tabir edilen bilekliklerinin
1 milyon TL’den fazla olduğu iddia edilirken yüzüğünün fiyatıysa dudak uçuklattı.

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İddialara göre Tarkan, eşine yaklaşık 11 karat büyüklüğünde kare kesim pırlanta yüzük hediye etti. Hediyesini adeta dosta düşmana gösteren Pınar Tevetoğlu’nun yüzüğünün yaklaşık 460 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.

Megastar, teknede çekilmiş bir karelerini “Happy Anniversary (Mutlu yıl dönümleri)” notu ile paylaştı.

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