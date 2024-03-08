Tarikat yurdundaki istismarın kaydı çıktı! Telefon kayıtları bilirkişi raporlarına girdi…

Antalya Alanya’da 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan G.R.U.’nun telefon kayıtları incelendi. Eğiticinin, ‘Seks yapalım mı?’ diye mesaj attığı belirlendi.
Antalya Alanya’da Süleymancılara ait olduğu belirtilen Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan G.R.U.’nun telefon kayıtları incelendi. Eğiticinin, “Seks yapalım mı?” diye mesaj attığı belirlendi.
Sözcü’den hazar Dost’un haberine göre, bilirkişi raporunda, G.R.U.’nun, çocuklara ‘iskeletor’ adlı oyun oynattığı ve bu oyunda müstehcen hareketler olduğu tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan G.R.U.’nun bilirkişi tarafından incelenen telefonu ve yurt kameralarında, istismara dair birçok detay da ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan çocukların fotoğraflarını çekerek yetişkin içerikli sohbet odalarında paylaşan istismarcı ‘eğitici’ G.R.U.’nun, çocukları yurt koridorlarında taciz ettiği görüntüler de raporda yer aldı. Bilirkişi tarafından incelenen mesajlaşmalarda, G.R.U.’nun istismar ettiği çocuklarla arasında konuşmalar olduğu da tespit edildi.
‘Eğitici’nin arama geçmişi ve fotoğraflarınınsa anlatılamayacak derecede pornografik içerikler barındırdığı görüldü. G.R.U.’nun yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara “Seks yapalım mı?” diye sorduğu da tespit edildi.