HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi Aradı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi Aradı
27 views
16 Nisan 2021 - 11:54
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce’yi 2 kez aradı.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100’de katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’den ayrılarak Memleket Hareketi’ni partileştirme çalışmalarına devam eden, koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce’yi iki defa arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Yarkadaş, TV 100’de Ahu Özyurt’un sunduğu Sağlı Sollu gazeteciler Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Hadi Özışık katıldığı programda Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki gerçekleşen görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

“Muharrem İnce pazar gecesi Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırıldı. Pazartesi taburcu olacak. Pazar gecesi İnce’nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası AçtıEbru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Cinci Hoca Davasında KararCinci Hoca Davasında Karar
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli OlduTam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli Oldu
Eskişehir’de Kıskançlık CinayetiEskişehir’de Kıskançlık Cinayeti
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni ModelBDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni Model
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler Yakamdan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinci Hoca Davasında Karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi Aradı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eskişehir’de Kıskançlık Cinayeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni Model
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Şallı: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Nedeniyle Turdan Çekildiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’ndan flaş kripto varlık kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Covid-19 sebebiyle can kaybı 3 milyonu geçti
SON DAKİKA HABERLERİ
Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler YakamdanNisan 16, 2021-12:41 pm
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası AçtıNisan 16, 2021-12:33 pm
Cinci Hoca Davasında KararNisan 16, 2021-12:09 pm
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli OlduNisan 16, 2021-12:04 pm
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi AradıNisan 16, 2021-11:54 am
Eskişehir’de Kıskançlık CinayetiNisan 16, 2021-11:47 am
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni ModelNisan 16, 2021-11:11 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.